Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi

AK Parti Çamoluk İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç Hayatını Kaybetti

AK Parti Çamoluk İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çamoluk ilçesinden Giresun'a giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi için tören düzenlendi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinden Giresun'a gelirken 27 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan AK Parti Çamoluk İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Yakup Urtaç için İl Genel Meclisi binası önünde tören düzenlendi.

Giresun'un Çamoluk ilçesi AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun İl Genel Meclisi toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları sırada Alucra ilçesinin Aktepe Köyü yakınlarında kaza yaptı. Yakup Urtaç'ın kullandığı 34 NS 1701 plakalı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Urtaç, kazadan 27 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Genel Meclisi Üyesi Urtaç'ın hastaneden alınan cenazesi İl Genel Meclisinin bulunduğu binanın önüne getirilerek bu sabah tören düzenlendi. Buradaki törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirleri katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından Yakup Urtaç son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çamoluk ilçesine gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
img

"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
img

Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
Kızılay ünlü şalgam markasına ait fabrikayı satın aldı
Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
Erdoğan talimatı bugünkü Kabine toplantısında verecek
Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız
Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Taraftarın tepkisi umurunda değil! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 31 Aralık yarım gün mü? MASTERCHEF 1. CEKET | MasterChef ceketi kim kazandı 22 Aralık?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.