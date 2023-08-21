AK Parti Bartın İl Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ta AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın 35 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Arslan, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde arkadaşı Gökhan K. ile üzerinde bulunduğu motosikletle otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Muhammet Ali Arslan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Gökhan K.'nin ise tedavisi sürüyor.

Arslan'ın, otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK