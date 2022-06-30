Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden çalışmalar istişare edildi - Haberler

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Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden çalışmalar istişare edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden çalışmalar istişare edildi

Vali Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden altyapı, restorasyon ve proje çalışmalarında gelinen aşama hakkında paydaş kurum yetkililerinden detaylı bilgiler aldı.

Vali Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden altyapı, restorasyon ve proje çalışmalarında gelinen aşama hakkında paydaş kurum yetkililerinden detaylı bilgiler aldı.

Vali Çelik, çalışmaların aksamadan yürütülmesi için tüm paydaşların üzerine düşen sorumlulukları hassasiyet içerisinde yerine getirmesi gerektiğini belirterek istişare ve koordinasyon vurgusu yaptı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile ilgili kurum yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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