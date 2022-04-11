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Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, mahalle bekçileri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, mahalle bekçileri kurtardı

Adana'da akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilerle sürekli kavga ettiği iddia edilen kişi ailesi tarafından evlerinin önündeki elektrik direğine bağlandı. Suriyeli uyruklu genci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen mahalle bekçileri kurtardı.

Mahalle sakinleri 25 yaşlarında bir erkeğin darbedilmiş bir halde elektrik direğine bağlandığını görünce 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

BEKÇİLER YABANCI UYRUKLU GENCİ İPLERİ KESEREK KURTARDI

Suriye uyruklu ismi açıklanmayan genci, elektrik direğine bağlı bir şekilde bulan mahalle bekçileri, ipi keserek kurtardı. Polisin yaptığı incelemede akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırıp, yaraladığı iddia gencin, ailesi tarafından direğe bağlandığı belirlendi. Suriye uyruklu genç ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - 3. Sayfa

Suriyeli, Sarıçam, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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