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Aile görüntüsü vererek uyuşturucu nakline operasyon

Aile görüntüsü vererek uyuşturucu nakline operasyon
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Farklı illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri aile görüntüsü vererek Antalya'ya getiren 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Araçta 14 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

Farklı illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla Antalya'ya getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, S.Y., A.Y. ve H.Y. isimli şahısların, diğer illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla Antalya'ya getirip burada atışını yapacakları yönünde bilgiler üzerine polis harekete geçti. Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda araç durdurularak, 3 şahıs gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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