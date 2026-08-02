Aidat tartışması kanlı bitti, yönetici bıçaklandı

Konya'da bir apartman yöneticisi ile kiracı arasında aidat tartışması nedeniyle çıkan tartışmada yönetici bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli kiracı ise gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emir Sadrettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı Ali İhsan A. ile apartman yöneticisi Ramazan Ş. arasında aidat nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kiracı Ali İhsan A. yanında bulunan bıçakla Ramazan Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan yönetici sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi kiracı Ali İhsan A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hastaneye kaldırılarak Ramazan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı