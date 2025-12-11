Haberler

Adli Tıp Kurumu önünde tekme tokat kavga

Arnavutköy'de beton mikseri temizlerken feci şekilde can veren Ahmet Çakır'ın yakınları, cenazeyi almak üzere gittiği Adli Tıp Kurumu'nda şirket yetkililerine saldırdı. Çakır'ın kızı, olayın ihmal üzerine olduğunu düşündüğünü belirtti.

Arnavutköy'de beton mikserini temizlemek üzere aracın üzerine çıkan Ahmet Çakır feci şekilde can vermişti. Adli Tıp Kurumu'nda Çakır'ın yakınları, şirket yetkililerine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde beton mikseri temizliği yapan bir şoför temizlik esnasında feci şekilde yaşamını yitirmişti. Ahmet Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Bugün Adli Tıp Kurumu'na cenazeyi almak üzere gelen Ahmet Çakır'ın yakınları, şirket yetkilileri ile karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çakır'ın yakınları, suçladıkları şirket yetkililerine tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Yaşanılanlar sonrasında yaşamını yitiren Ahmet Çakır'ın kızı Nagehan Çakır da açıklamalarda bulundu.

"İhmal üzerine olduğu veya şüpheli olduğunu düşünüyorum"

Nagehan Çakır, "Babam Arnavutköy'de özel bir taşeron firmada çalışmaktaydı. Dün gece mikser temizlik yaparken akşam 22.15 civarında bize söylenilene göre kafasını içeriye sokuyor. Hortumla temizlemek isterken dengesini kaybederek düşüyor. Kesinlikle hiç bir ekipmanları, başında kaskı, eldiveni veya hiçbir şeyi yok. Biz olay gerçekleştikten sonra 01.30 gibi iş arkadaşları mahalle mahalle gezerek bizi buluyor ve haber veriyor. Olay yeri inceleme ekipleri oraya gelmiş, savcı gelmiş her şey bittikten sonra bizim haberimiz oluyor. Olayın ihmal üzerine olduğunu, şüpheli olduğunu düşünüyorum. Karşı taraftan bize gelen hiç bir şey yok. İş arkadaşlarından haber aldık. Olay yerinde kıyafetleri, normal bir eldiven ve pantolonu geldi. Olay yerinde telefonu yok. Telefonu hala çalıyor. Biz karakola gittik ve olay yerine gittik her yere baktık tek tek. Durumun şüpheli olduğunu düşünüyorum. Aydınlanmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
