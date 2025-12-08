Haberler

Futbol dünyasında 'bahis oynandığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

