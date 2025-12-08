Futbol dünyasında 'bahis oynandığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi.
Futbol dünyasında 'bahis oynandığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar'ın tedavisinin ardından adliyede hazır edilmesi planlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa