Ahır alev alev yandı, itfaiye evlere sıçramadan söndürdü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahır ve samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ahır içinde bulunan hayvanlar tahliye edilirken maddi hasar meydana geldi.
Ahır alev alev yandı, itfaiye evlere sıçramadan söndürdü
SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahır alev alev yandı. Yangın, bitişikteki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde evlerin arasında bulunan ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alev alev yanan ahır ve samanlığı, bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Ahır içinde bulunan hayvanlar tahliye edilirken yangında maddi hasar meydana geldi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.