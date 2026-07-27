Ahbaplar Örgütü: Feyza Altun Savcılıkta İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Feyza Altun savcılıkta ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti. Bu kapsamda, Avukat Feyza Altun, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, savcılıkta ifade verdi. Altun, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan, soruşturma çerçevesinde, gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile sanatçı Hayko Cepkin'in de savcılıkta ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı