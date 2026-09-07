Ahbap Derneği'ne 5'inci Dalga Operasyon: 47 Gözaltı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5'inci dalga operasyon başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler arasında cezaevinde bulunan bir kişinin de olduğu belirtildi. Soruşturmanın, Ahbap Derneği tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usul ve içeriğinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı