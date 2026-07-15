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Ahbap soruşturmasında şüphelilerin ifadelerde geçen fotoğrafları ortaya çıktı

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 23'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma dosyasında yer alan fotoğraflar da ortaya çıktı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde şüphelilerin yer aldığı belirtilen fotoğraflar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 38 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde şüphelilerin yer aldığı belirtilen fotoğraflar ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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