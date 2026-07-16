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AHBAP soruşturmasında derneğin bağışlarına yönelik bilirkişi heyeti görevlendirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremleri sonrası AHBAP Derneği'nin topladığı bağış ve yardımların kullanımını incelemek üzere uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyeti atadı. Soruşturma, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dernek tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildi.

AHBAP Derneğine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dernek tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmeye devam ediliyor. Bu kapsamda, toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verildi. Bilirkişi heyeti tarafından bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Soruşturma hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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