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Ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla hayatını şokunu yaşadı

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Mahmut adlı genç, ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla zor anlar yaşadı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına "Bir insan neden kendine bunu yapar ki?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Arkadaşlarına şov yapmak isteyen genç, ağzına aldığı havai fişeğin aniden tutuşması sonrası neye uğradığını şaşırdı. Havai fişeğin ateşiyle yüzü yanan gencin görüntüleri kısa sürede viral oldu.

"HAVAİ FİŞEĞİN İNTİKAMI"

Görüntünün altına "Bir insan neden kendine bunu yapar ki?", "Havai fişeğin intikamı", "Mahmut değildir o. Mahmutlar böyle yapmaz", "Allah Mahmut'a akıl versin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ağzında taşıdığı havai fişeğin patlamasıyla hayatını şokunu yaşadı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKardelen:

salaklık bu olsa gerek

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Mahmut ebsininkini tersten gördü

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Haber Yorumlarımekanci1 genc:

Iyi oldu iyi hic acimam boylelerine

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Haber YorumlarıHakan Ermiş:

inşallah mahmut farklı fanteziler denememiştir. Mahmut yavaşşş :))))

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Kendi işini kendin gördüğün için teşekkür ederim Mahmut

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Farklı tatmin yolu daha uygun yollarıda olabilir denesin bırakın

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Adam ışığı görmüş.

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Haber YorumlarıAyhan Sayin:

Neden erkek az Yaşar sorusunu yanıtlayan bir cevap daha ????

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Mahmut bacadan giren Noel Baba oldu

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Haber YorumlarıHalit:

harcadığı havaya acıyorum akıl nimettir

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