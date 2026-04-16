Haberler

Ağrı ve Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram metamfetamin ve 2 kilo 75 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine ve sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından Ağrı merkez, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında 13 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi dahil olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilogram metamfetamin, 2 kilo 75 gram esrar ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

