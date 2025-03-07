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Ağrı Valiliği'nden Asılsız İhbarlara Ceza Uygulaması

Ağrı Valiliği'nden Asılsız İhbarlara Ceza Uygulaması
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Ağrı Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarlarla meşgul edenlere uygulanacak idari para cezalarını duyurdu. İlk aramada 2.489 TL, sonraki her aramada ise 5.698 TL ceza verilecek.

Ağrı Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalarla meşgul eden kişilere uygulanacak idari para cezalarını duyurdu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiği vurgulanarak, "112 Acil Çağrı Merkezini 'Asılsız Çağrı' ve 'Asılsız İhbarda' bulunmak suretiyle gereksiz yere arayan kişilere ilk arama için 2.489 TL, ikinci ve sonraki her arama için ise 5.698 TL idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin, vatandaşların acil durumlarda hızlı ve etkin bir şekilde yardım alabilmesi için hayati bir öneme sahip olduğu belirtilerek, gereksiz çağrılar nedeniyle gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağdur olabileceği ifade edildi.

Gereksiz ihbarlar nedeniyle ambulans, itfaiye ve güvenlik birimlerinin asılsız vakalara yönlendirilmesinin ciddi zaman kayıplarına neden olduğu ve bu durumun hayati tehlike taşıyan vakalara müdahaleyi geciktirebileceği kaydedildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan her çağrının dikkatle değerlendirildiği ve gereksiz aramaların önlenmesi için yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Acil hatların sadece gerçekten ihtiyaç duyulan durumlarda aranması gerektiği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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