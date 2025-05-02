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Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde Murat Nehri Taştı

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde Murat Nehri Taştı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Murat Nehri'nin taşmasına ve tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde şiddetli yağışlar Murat Nehri'nin taşmasına neden oldu. Nehir kenarındaki araziler su altında kaldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışların etkisiyle debisi artan nehir, Taşlıçay ilçe sınırlarında taşkınlara yol açtı. Taşlıçay Ovası'nda yer alan tarım arazileri ve nehir kenarındaki düzlük alanlar sular altında kalırken, bazı ağaçların gövdeleri neredeyse tamamen suya gömüldü. Bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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