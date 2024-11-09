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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpışmasının ardından bir araç takla attı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza bugün saat 15.25 sıralarında Doğubayazıt'tan Iğdır istikametine seyir halinde olan 42 AZR 697 plakalı aracın, Yeşilken bölgesinde tali yoldan kavşağa katılarak manevra yapmak isteyen DD-551-BD plakalı yabancı minibüsle çarpışması sonucu gerçekleşti. Sürücü M.A. idaresindeki 42 AZR 697 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle yolun solundaki boş araziye savrularak takla attı. Kazada, M.A. ve araçtaki yolcu B.K. ile DD-551-BD plakalı minibüsün sürücüsü Z.T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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