Diyadin'de bir evde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması bulunan bir şüpheliyi yakalayarak evinde yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 16 fişek buldu.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Diyadin ilçesinde "6136 ve 2521 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 16 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI