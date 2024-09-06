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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçak Malzemeye El Koydu

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yaklaşık 14 milyon TL değerinde kaçak malzemeye el koydu. Operasyonda 28 bin adet göz lensi ve 500 kilogram toka ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yaklaşık 14 milyon TL değerinde kaçak malzemeye el koydu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeliyle birlikte gümrük sahasında yoğunlaştırdıkları çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Bir çekicinin dorse kısmında yapılan aramada, 32 adet kolinin içindeki saç tokalarının arasına gizlenmiş 28 bin adet göz lensi ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında toka cinsi eşya ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel

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