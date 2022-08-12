Son Dakika | Taşlıçay'da çarşı ortasında kavga Son dakika haberleri... Taşlıçay'da çarşı ortasında kavga Ağrının Taşlıçay ilçesinde sabah saatlerinde Çarşı merkezinde, 2 aile arasında kavga çıktı. Taşlıçay'da çarşı ortasında kavga AĞRI - Ağrının Taşlıçay ilçesinde sabah saatlerinde Çarşı merkezinde, 2 aile arasında kavga çıktı. Aralarında Husumet olduğu iddia edilen, Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca Köylüleri Bugün şehir merkezinde sözlü mülakaşa yaşadılar. Köyde kavga eden iki aile olayı ilçe merkezinde devam ettirdiler. İlçe halkının zamanında müdahalesi ve tarafları ayırması ile olay büyümeden kapandı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Arslan Hisarcık Taşlıçay kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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