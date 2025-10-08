Haberler

Ağrı Emniyet Müdürü Trafik Yoğunluğuna Çözüm Arıyor

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, göreve başlamasının ardından kentteki trafik yoğunluğuna kalıcı çözümler üretmek amacıyla sahaya inerek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, göreve başlamasının ardından kentteki çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla trafik ekipleriyle birlikte denetim yapan Önder, kentin en işlek noktalarında incelemelerde bulundu.

Denetimler sırasında vatandaşların ve esnafın görüşlerini dinleyen Önder, trafik düzeni ve sürücü davranışları hakkında bilgi aldı. Kent merkezinde artan araç yoğunluğuna dikkat çeken Önder, sorunların çözümü için ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
