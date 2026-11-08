Ağrı Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çobanı AFAD ve jandarma kurtardı

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyünde kar fırtınası nedeniyle kırsal alanda mahsur kalan çoban, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bölgede etkili olan kar fırtınası sırasında bir çobanın kırsal alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Zorlu hava şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda çobana ulaşan ekipler, vatandaşı bulunduğu bölgeden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı