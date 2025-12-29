Haberler

Ağrı'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 tabanca, 1 av tüfeği ve 73 tabanca fişeği ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 73 adet tabanca fişeği ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik il merkezinde çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 73 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
