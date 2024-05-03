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Ağrı'da Yaralı Halde Bulunan Leylek Tedavi Altına Alındı

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından merkeze bağlı Taştekne ilçesinde yapılan devriye faaliyeti esnasında bitkin halde yaralı bir leyleğe rastlanıldı. Yaralı haldeki leylek, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından merkeze bağlı Taştekne ilçesinde yapılan devriye faaliyeti esnasında bitkin halde yaralı bir leyleğe rastlanıldı.

Yaralı haldeki Leylek, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Valiliği Jandarma Ağrı Hayvan Hakları Çevre Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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