Ağrı'da Yaralı Halde Bulunan Leylek Tedavi Altına Alındı
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından merkeze bağlı Taştekne ilçesinde yapılan devriye faaliyeti esnasında bitkin halde yaralı bir leyleğe rastlanıldı. Yaralı haldeki leylek, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı.
Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından merkeze bağlı Taştekne ilçesinde yapılan devriye faaliyeti esnasında bitkin halde yaralı bir leyleğe rastlanıldı.
Yaralı haldeki Leylek, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı. - AĞRI