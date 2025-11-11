Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 3 kilo 154 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Narkotik ekipleri Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi, 3 kilo 154 gram skunk ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin kullandığı araçta ikametlerinde yapılan aramalarda aracın ön kaputuna gizlenmiş 3 paket halinde 3 kilo 154 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa