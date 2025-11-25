Ağrı'da Trafik Kazasında Yaralanan Üç Kişi Taburcu Edildi
Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında lastik patlaması sonucu yaralanan üç kişi, Tutak Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Köşk Köy mevkiinde meydana gelen olayda yaralanan üç kişi kaldırıldıkları Tutak Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Firma yetkilileri yaptığı açıklamada, "Sabah saat 07: 30 da Patnos'tan Erzurum istikametine gitmekte olan aracımızda lastik patlaması sonucu meydana gelen olayda 3 kişinin tedbir amacıyla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıslar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi" dedi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa