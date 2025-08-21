Ağrı'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Van Bulvarı Dörtyol kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü Ö.U. hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, 79 AAH 588 plakalı otomobil, Ağrı istikametinden Van yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan araç, ardından takla atarak yol ortasında durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi. Büyük hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün adeta ölümden döndüğünü ifade etti. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI