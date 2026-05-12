Diyadin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu

Ağrı'nın Diyadin ilçesi yol ayrımındaki döner kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü yorgunluk nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, döner kavşağı geçtikten sonra yol kenarındaki araziye savrularak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine giderek sürücünün durumunu kontrol etti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, kazada can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

