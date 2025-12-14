Ağrı'da kazada kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri kaldırıma çarparak takla atarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Patnos ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araçla çarpışan 34 SJ 7043 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kısa süreli panik yaşayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AĞRI