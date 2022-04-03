Ağrı'da tefeci operasyonu

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 'tefecilik' yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, çok sayıda senet, senetlerin kaydedildiği defter, 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimizdeki tefecilik faaliyetleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı çalışma neticesinde, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, 30.03.2022 günü saat 06.30 itibariyle Ağrı merkezde bulunan 5 ikamet ve 1 işyerine yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyonda İ.A., Y.A., M.A., M.A. ve K.A. isimli şüpheliler yakalanmış olup, iş yeri ve ikametlerinde çok sayıda senet, senetlerin kayıt edildiği defter, 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Tefecilik suçunu işleyen şüpheli 5 şahsın, toplam 12 şahsı tefecilik kapsamında mağdur ettiği belgelenmiş ve 30.03.2022 - 01.04.2022 günlerinde Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli şahıs savcılık ifadeleri akabinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır" denildi. - AĞRI