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Ağrı'da son bir aydaki operasyonlarda 28 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Ağrı'da son bir aydaki operasyonlarda 28 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 28 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 30 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı'da son bir ayda 28 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir ayda yürütülen çalışmalarda 28 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 30 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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