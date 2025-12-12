Ağrı'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Ağrı Merkez ve Patnos ilçesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında merkez ve Patnos ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Sokak satıcısı oldukları tespit edilen C.A., İ.Ç., D.A., R.O., F.A., R.Ç., E.A. ve M.E. isimli 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 8,64 gram metamfetamin, 0,50 gram esrar, 1 adet av tüfeği, 2 adet dolu kartuş ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü adli makamların talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI