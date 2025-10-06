Ağrı'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Ağrı'da husumetli iki grup arasında adliye yakınlarında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Ağrı'da 2 Ekim'de adliye çevresinde karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan titiz çalışmada, olayın failleri olduğu belirlenen C.Y., B.Y., S.Y. ve C.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden C.Y. ve S.Y. tutuklanırken, C.Y. ve B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AĞRI