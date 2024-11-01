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Ağrı'da Ruhsatsız İş Yerine Operasyon: 2 Gözaltı

Ağrı'da Ruhsatsız İş Yerine Operasyon: 2 Gözaltı
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Ağrı'da jandarma ekipleri, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 490 botoks malzemesi, 1030 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 yivsiz av tüfeği ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da jandarma ekiplerince ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız olarak kullanılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 490 adet botoks malzemesi, 1030 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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