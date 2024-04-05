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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla polislerle iftar yaptı

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen iftar sofrasında polislerle bir araya geldi.

Polis Evinde düzenlenen iftar programına Vali Koç'un yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve şehit aileleri katıldı. Programda Vali Koç, polislerin Polis Haftası'nı kutlayarak, Kadir Gecesi'ni de tebrik etti. Vali Koç, yaptığı konuşmada polislerin zor şartlarda görev yaptıklarını ve bu nedenle takdire layık olduklarını söyledi. Koç, "Polislerimiz, asayişin ve huzurun teminatıdır. 7 gün 24 saat görev yaparak can ve mal güvenliğimizi sağlıyorlar. Kendilerine ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da Polis Haftası'nın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Polislerimiz, milletin ve devletin emrinde, her türlü fedakarlığı göze alarak görev yapmaktadırlar. Bu vesileyle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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