Ağrı'da Özel Eğitim Öğrencilerine Motivasyon Etkinliği

Ağrı'da Jandarma Konutanlığı personellerince özel eğitim öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, Diyadin ilçesinde faaliyet gösteren Diyadin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğretim gören özel gereksinimli öğrencilere motivasyon etkinliği düzenlendi. Bu doğrultuda öğrencilere meslek tanıtımı, sosyal hayata katılım, ağaç sevgisinin aşılanması, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla fidan dikme faaliyeti icra edildi. Faaliyet sonrası 20 özel gereksinimli öğrenciye boyama kitabı hediye edilerek çeşitli ikramlar verildi. - AĞRI