Ağrı'da öğrenci ve velilere SİBERAY semineri verildi
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Alparslan Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci ve velilere yönelik SİBERAY faaliyetleri kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.
Alparslan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen seminerde, katılımcılara siber güvenlik ve güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, dijital dünyada veri güvenliği ve zararlı yazılımlar hakkında bilgi verildi.
Seminerde ayrıca dijital bağımlılık ve dijital oyunlar konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitimler sunuldu.
Öğrenci ve velilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - AĞRI