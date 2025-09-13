Ağrı'da Öğrenci Güvenliği İçin Denetimler Gerçekleştirildi
2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte Ağrı'da okul çevrelerinde ve diğer noktalarda denetimler yapıldı. 194 okul çevresi ve çok sayıda park, bahçe, kahvehane ile metruk binalar denetlendi. 111 okul servis aracı kontrol edildi, 1.220 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
Ağrı'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin güvenliği için il genelinde kontrol ve denetimler yapıldı.
Bu kapsamda 194 okul çevresi, 13 kahvehane, 22 park ve bahçe ile 66 metruk bina denetlendi. Ayrıca 111 okul servis aracı incelenirken, 1.220 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı.
Açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim öğretimlerine devam etmeleri için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa