Ağrı'da Mevlana Kantar Kavşağı'nda İlk Radar Uygulaması Başlatıldı

Ağrı'da Mevlana Kantar Kavşağı'nda İlk Radar Uygulaması Başlatıldı
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Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Mevlana Kantar Kavşağı'nda, trafik kazalarını önlemek amacıyla radar uygulaması başlatıldı. Sürücülerin hızlarını kontrol eden trafik ekipleri, denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını bildirdi. Vatandaşlar uygulamadan memnun.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde daha önce birçok trafik kazasının meydana geldiği Mevlana Kantar Kavşağı'nda ilk kez radar uygulaması başlatıldı.

Sürücülerin hız sınırlarına uymaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, trafik ekipleri radar cihazlarıyla hız ölçümü yaptı. Özellikle kazaların sık yaşandığı Mevlana Kantar Kavşağı'nda iyapılan uygulamanın trafik güvenliğini artırması ve muhtemel can kayıplarının önüne geçmesi hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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