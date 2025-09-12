Ağrı'da Koyun Yüklü Tır, Otomobile Çarptı: Bir Yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde koyun yüklü bir tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıya müdahale etti.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde SGK binası önünde, koyun yüklü tır otomobile çarptı.
Ağrı istikametinden Van istikametine giden koyun yüklü tır, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar alırken aracın tavanı çöktü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yola savrulan araç parçaları itfaiye ekiplerince temizlenip yol suyla yıkanarak trafik yeniden açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa