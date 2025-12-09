Haberler

Ağrı'da köprüden düşen kişi ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

Ağrı'da köprüden düşen kişi ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı
Güncelleme:
Ağrı'da 4 metre yükseklikten düştüğü belirtilen bir kişi, AFAD ve sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle nehirden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden düşen bir kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu dereden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde bir vatandaşın köprüden düşerek dere içinde mahsur kaldığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğüne bağlı 5 arama kurtarma personeli ve 1 araç, ayrıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağındaki yaralı vatandaşa ulaşmak için kısa sürede çalışma başlattı. AFAD, emniyet ve sağlık ekiplerinin koordineli müdahalesiyle mahsur kalan kişi bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

