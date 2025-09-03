Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici'nin Cansız Bedeni Bulundu

Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici'nin Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 1 Eylül'de kaybolan 14 yaşındaki çoban Yunus Kerici'nin cansız bedenine Yazıcı Barajı'nda ulaşıldı. Aile ve çevre için üzüntü verici bir durum oluştu.

Ağrı'da kaybolan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin cansız bedenine Yazıcı Barajı'nda ulaşıldı.

Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlı Kocataş Köyü'nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici'den 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'ten bu yana haber alınamıyordu. Çocuğun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların eve geri döndüğü ve atının tamamen ıslak halde bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin Yazıcı Barajı'nda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Yunus Kerici'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ordusundan uyuşturucu yüklü gemiye baskın: 11 ölü

Trump'ın emriyle gemiye yapılan baskın kanlı bitti: 11 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

Vahşette yeni görüntüler! İşte AVM müdürünün son anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.