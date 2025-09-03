Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici'nin Cansız Bedeni Bulundu

Ağrı'da kaybolan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin cansız bedenine Yazıcı Barajı'nda ulaşıldı.

Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlı Kocataş Köyü'nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici'den 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'ten bu yana haber alınamıyordu. Çocuğun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların eve geri döndüğü ve atının tamamen ıslak halde bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin Yazıcı Barajı'nda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Yunus Kerici'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI