Ağrı'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonla, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, KEP, KAFES-JABS ve AVCI isimli dijital takip ve analiz programları etkin bir şekilde kullanıldı. Uzun süredir aranan şahsın yerinin tespit edilmesinin ardından yapılan planlı operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Güvenlik güçleri, benzer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - AĞRI