Ağrı'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Ağrı'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, 'Kasten Öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi Patnos ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda dijital takip ve analiz programları kullanıldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonla, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, KEP, KAFES-JABS ve AVCI isimli dijital takip ve analiz programları etkin bir şekilde kullanıldı. Uzun süredir aranan şahsın yerinin tespit edilmesinin ardından yapılan planlı operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Güvenlik güçleri, benzer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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