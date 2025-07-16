Ağrı'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Ağrı'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Ağrı'da, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ağrı'da, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında kasten öldürme suçundan arama kaydı bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan İ.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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