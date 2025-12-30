Ağrı'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AĞRI