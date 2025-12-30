Haberler

Ağrı'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AĞRI

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

