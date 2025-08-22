Ağrı'da Kaçak İlaç ve Malzeme Operasyonu

Ağrı'da Kaçak İlaç ve Malzeme Operasyonu
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri takipli çalışma sonucu yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu. Şahsın yanında bulunan koli ve poşetlerde yapılan aramada bin 522 adet botoks ilacı, 3 bin 712 adet vücut geliştirme ilacı (steroit), 320 adet elektronik sigara ve likit ile 80 gram safran ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
