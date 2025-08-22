Ağrı'da Kaçak Avlanan 240 Kilogram Kurbağa Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Avlanan 240 Kilogram Kurbağa Ele Geçirildi
Doğubayazıt'ta jandarma, kaçak yollarla avlanan yaklaşık 240 kilogram kurbağayı ele geçirirken, sorumlulara yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kurbağalar doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla avlanan yaklaşık 240 kilogram kurbağa ele geçirildi.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos 2025 sabah saatlerinde Yaygınyurt Köyü sulak alanında jandarma ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, yapılan kontrollerde kaçak avcılık yoluyla yakalanan yaklaşık 240 kilogram kurbağaya el koydu.

Konuyla ilgili yasal işlem başlatılırken, Tarım ve Orman Müdürlüğünce sorumlulara cezai işlem uygulandı.

Ele geçirilen kurbağalar ise yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
