Üye Girişi
Haberler
Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya Selçuklu'daki 3 katlı binanın çökme anı

Konya'da 3 katlı binanın çökme anına ait görüntülere ulaşıldı
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Ağrı'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2,282 Litre Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2,282 Litre Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt ilçesinde düzenledikleri operasyonda 14 işletmeye ait depolarda 2,282 litre kaçak akaryakıt, 6 dolum pompası ve 23 varil ele geçirdi. 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 14 işletmeye ait depolarda kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonlarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil bulundu.

Ağrı Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 14 işletmeye ait depolara düzenlenen operasyonlarda; 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 adet akaryakıt dolum pompası ve 23 adet varil ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelede kararlılığımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Konya'da 4 katlı binanın çökme anına ait görüntülere ulaşıldı
img

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
img

Boş tribünlere konser verdi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifade verdi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.