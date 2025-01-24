Ağrı'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2,282 Litre Ele Geçirildi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt ilçesinde düzenledikleri operasyonda 14 işletmeye ait depolarda 2,282 litre kaçak akaryakıt, 6 dolum pompası ve 23 varil ele geçirdi. 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 14 işletmeye ait depolarda kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonlarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil bulundu.
Ağrı Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 14 işletmeye ait depolara düzenlenen operasyonlarda; 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 adet akaryakıt dolum pompası ve 23 adet varil ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelede kararlılığımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI