Ağrı'da Huzur ve Güven Uygulaması: 3 Aranan Şahıs ve 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, farklı suçlardan aranan 3 şahıs, 1 organizatör ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamalara 47 tim ve 189 personel katılırken, 4 bin 339 şahıs ile 672 araç sorgulandı. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 3 kişi, düzensiz göçmen organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - AĞRI